Республиканцы все ближе к получению большинства в Палате представителей

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Республиканская партия уверенно лидирует по количеству мест в Палате представителей Конгресса США, для обеспечения контроля над ней ей нужно получить еще девять мест, сообщает в четверг CNN.

По данным телеканала, на данный момент республиканцы смогли обеспечить себе 209 мест в Палате представителей, тогда как демократы - всего 191. Всего в палате 435 мест, следовательно, остается выбрать еще 35 человек. Для обеспечения большинства в Палате представителей необходимо набрать минимум 218 мест.

При этом, как сообщалось, все не так очевидно на выборах в Сенат. Республиканцы и демократы вряд ли смогут, не дожидаясь второго тура выборов в Джорджии, определить, кто из них получит большинство. СМИ отмечают, что обе партии сейчас гарантированно получают по 48 сенаторов, еще в трех штатах победитель еще не выявлен и продолжается подсчет голосов: речь идет об Аляске, Аризоне и Неваде. В случае получения республиканцами 50 мест, а демократами - 49, большинство в Сенате решится после выборов в Джорджии, которые пройдут 6 декабря.