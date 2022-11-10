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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:42

В важном для контроля над Сенатом США штате Джорджия будет второй тур голосования

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госсекретарь американского штата Джорджия Брэд Раффенспергер подтвердил, что 6 декабря состоится второй тур выборов в Сенат, передает Fox News.

"Ведется подготовка ко второму туру выборов 6 декабря после того, как ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов во вторник", - сказал Раффенспергер на пресс-конференции в среду.

По законам штата, если на выборах в Сенат ни один из кандидатов не набирает более 50% голосов, то следует провести второй тур.

По итогам обработки более 98% бюллетеней у кандидата от демократов, действующего сенатора Рафаэла Уорнока 49,42% голосов, у его соперника-республиканца Хёршела Уокера - 48,52%. Еще один кандидат, Чейс Оливер, набирает крайне незначительное количество голосов.

Выборы в Джорджии играют ключевую роль, так как именно там может определиться, какая партия получит большинство в Сенате. Пока у демократов 48 мест, у республиканцев - 49. При благоприятном для республиканцев развитии событий они могут получить большинство в Сенате и без Джорджии.

Демократам для получения большинства достаточно 50 мест, так как при равном количестве сенаторов от обеих партий в голосовании имеет право принимать участие вице-президент США. В настоящее время - это представляющая демократов Камала Харрис. Республиканцам же в такой ситуации необходимо завоевать 51 место для контроля над Сенатом.

Джорджия США Рафаэл Уорнок Хёршел Уокер
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