Foxconn провела лучший III квартал в своей истории

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Тайваньский производитель электроники Foxconn Technology Group увеличил чистую прибыль и выручку в третьем квартале текущего года, причем оба показателя стали лучшими для этого периода за всю историю компании.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в июле-сентябре составила 38,76 млрд новых тайваньских долларов ($1,21 млрд) против 36,98 млрд долларов за аналогичный период прошлого года.

Эксперты, опрошенные S&P Global Market Intelligence, в среднем прогнозировали показатель на уровне 41,05 млрд долларов.

Выручка Foxconn в минувшем квартале подскочила на 24% и достигла 1,747 трлн новых тайваньских долларов. Рентабельность по операционной прибыли достигла 2,78% против 2,57% годом ранее.

Чистая прибыль Foxconn за девять месяцев текущего года выросла до 101,5 млрд новых тайваньских долларов против 94,9 млрд долларов годом ранее. Выручка увеличилась до 4,66 трлн долларов с 6,1 трлн долларов за аналогичный период в прошлом году.

Foxconn является крупнейшим сборщиком iPhone и давним партнером Apple Inc.

Котировки акций компании по итогам торгов в четверг снизились на 1,4%. Отчетность была опубликована после закрытия торгов. Капитализация Foxconn с начала года рухнула на 27% и составляет порядка 66 млрд новых тайваньских долларов.