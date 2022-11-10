Показатели Ralph Lauren во II финквартале превзошли прогнозы

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp во втором квартале 2023 финансового года сократил чистую прибыль почти на четверть и слегка увеличил выручку, причем скорректированная прибыль и выручка оказались лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 октября, составила $150,5 млн, или $2,18 в расчете на акцию, по сравнению со $193,3 млн, или $2,57 в расчете на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль составила $2,23 на акцию.

Между тем выручка выросла на 5% и достигла $1,58 млрд. Без учета колебаний валютных курсов рост показателя составил 13%.

Аналитики, опрошенные агентством FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $2,08 на акцию при выручке в размере $1,56 млрд.

Выручка Ralph Lauren в Северной Америке в прошедшем квартале увеличилась на 3% в годовом выражении и составила $727 млн, в Европе - осталась на уровне $494 млн, в Азии - подскочила на 17%, до $316 млн.

Компания по-прежнему прогнозирует рост выручки по итогам всего 2023 фингода на 7-9% (high-single digits percentage range) без учета колебаний валютных курсов.

Котировки акций дома моды растут на 6,3% в начале торгов в четверг. Капитализация Ralph Lauren в текущем году сократилась на 19,4%, до $6,12 млрд.