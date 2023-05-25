Ralph Lauren в IV финквартале нарастил чистую прибыль почти на треть

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американский дом моды Ralph Lauren Corp. в четвертом квартале 2023 финансового года увеличил чистую прибыль почти на треть и слегка нарастил выручку, причем скорректированная прибыль оказалась значительно лучше ожиданий рынка.

Как сообщается в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 1 апреля, составила $32,3 млн, или $0,48 в расчете на акцию, по сравнению с $24,4 млн, или $0,34 в расчете на акцию, за сопоставимый период прошлого года.

Скорректированная прибыль на акцию повысилась до $0,9 с $0,49.

Выручка за 13 недель выросла на 1,2% по сравнению с 14-недельным периодом предыдущего года и достигла $1,54 млрд. Без учета колебаний валютных курсов рост показателя на сопоставимой 13-недельной основе составил 9%.

Аналитики, опрошенные агентством FactSet, в среднем оценивали скорректированную прибыль компании на уровне $0,6 на акцию при выручке в размере $1,47 млрд.

Выручка Ralph Lauren в Северной Америке в прошедшем квартале снизилась на 3% в годовом выражении, до $656 млн, в Европе - на 1%, до $461 млн, в Азии - подскочила на 13%, до $390 млн.

За весь финансовый год компания нарастила выручку на 4%, до $6,4 млрд, и получила чистую прибыль в размере $523 млн против $600 млн годом ранее.

Ralph Lauren прогнозирует "небольшое снижение" выручки в первом финквартале.

Котировки акций дома моды растут на 6,9% в начале торгов в четверг. Капитализация Ralph Lauren за последние 12 месяцев увеличилась на 17,6%, до $4,44 млрд.