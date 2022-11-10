Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:36

В МАГАТЭ заявили, что Иран продолжает увеличивать запасы высокообогащенного урана

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - В МАГАТЭ в четверг заявили, что Иран увеличил запасы высокообогащенного урана, а также выступили с критикой в адрес Тегерана за недопуск инспекторов агентства на иранские ядерные объекты, передает Associated Press (AP).

"В ежеквартальном докладе МАГАТЭ заявило, что, согласно его оценкам, по состоянию на 22 октября в распоряжении Ирана находятся 62,3 килограмма урана, обогащенного до 60%. Это на 6,7 килограмм больше по сравнению с показателями сентябрьского доклада МАГАТЭ", - пишет AP со ссылкой на попавший в его распоряжение доклад.

Агентство отмечает, что, по данным экспертов по нераспространению ядерного оружия, в настоящее время у Ирана достаточно урана, обогащенного до 60%, для топлива как минимум к одной ядерной бомбе.

В миреМАГАТЭ сообщило о росте запасов высокообогащенного урана в Иране на 29% за 3 месяцаЧитать подробнее

При этом в МАГАТЭ заявили, что не могут определить точный объем запасов обогащенного урана, которыми обладает Иран, из-за ограничений, которые Тегеран ввел в отношении инспекторов агентства в прошлом году, а также из-за выключения камер, применяемых для мониторинга на иранских ядерных объектах.

В еще одном докладе МАГАТЭ подчеркивается, что глава агентства Рафаэль Гросси серьезно обеспокоен тем, что Тегеран по-прежнему отказывается взаимодействовать по вопросу происхождения частиц урана, обнаруженных на ранее незадекларированных иранских ядерных объектах. В этом же документе сообщается, что сотрудники агентства до конца ноября нанесут в Тегеран технический визит. Эта поездка, говорится в докладе, "должна быть нацелена на эффективное прояснение и решение" по вопросам о гарантиях.

В прошлом месяце глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что с МАГАТЭ достигнута договоренность об эффективном сотрудничестве.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе.

МАГАТЭ Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону

Европарламент проголосовал за вступление Хорватии в Шенгенскую зону

Инфляция в США в октябре замедлилась до 7,7%

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

В Тегеране объявили о создании первой иранской гиперзвуковой ракеты

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

ЕК уточнила требования к Евро-7 для сокращения выбросов автомобилей

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

МИД РФ заявил послу Латвии протест в связи со сносом советских мемориалов

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

Саудовская Аравия продлила срок действия однократных виз до трех месяцев

США продадут Литве РЗСО HIMARS за $495 млн

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

В Париже из-за забастовки транспортников практически не работает метро

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров

Делегацию России на саммите G20 возглавит Сергей Лавров
Военная операция на Украине

Глава ЛНР сообщил об освобождении из плена 35 луганских военных

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });