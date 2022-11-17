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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:05

МАГАТЭ призвало Иран сотрудничать с ищущими следы урана экспертами

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Совет Управляющих МАГАТЭ принял резолюцию, предписывающую Ирану сотрудничать с расследованием вокруг обнаружения следов урана на трех незадекларированных объектах, передают западные СМИ со ссылкой на участвовавших в голосовании дипломатов.

Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов написал в соцсетях, что 26 голосов было отдано в поддержку резолюции, два - против и пять участников голосования воздержались.

Это уже вторая за год подобная резолюция в связи с этим расследованием.

Иран ранее в этом году на переговорах в Вене по восстановлению СВПД настаивал на завершении расследования МАГАТЭ по поводу следов обогащенного урана, найденных на объектах, которые, по версии Тегерана, не имели отношения к иранской ядерной программе. Прекращение расследования названо условием для повторного заключения соглашения по СВПД.

МАГАТЭ Иран
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