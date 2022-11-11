Китай готов представить конкурента нового американского бомбардировщика B-21 Raider

Визуализация американского бомбардировщика B-21 Raider Изображение: Zuma/ТАСС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Власти КНР вскоре могут объявить о проекте бомбардировщика H-20, который считают ответом на разрабатываемый США новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider. Об этом сообщает в пятницу South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источник в военных кругах.

"Данный самолет готовы представить, речь идет о том, чтобы выбрать правильное время для этого", - заявил источник на условиях анонимности.

SCMP поясняет, что тема этого самолета привлекает повышенное внимание на проходящем в китайском Чжухае (провинция Гуандун) авиасалоне. В то же время представители ВВС КНР, отвечая на соответствующие вопросы журналистов, лишь напоминают, что ВВС продолжат всестороннюю модернизацию своего потенциала.

При этом ранее Китай завершил создание триады стратегических ядерных сил – стратегической авиации, межконтинентальных баллистических ракет и атомных подводных ракетоносцев. Так, в октябре 2020 года ВВС КНР показали кадры стратегического бомбардировщика Xian H-6N, несущего баллистическую ракету.

В октябре командование ВВС США сообщило, что новый американский стратегический бомбардировщик B-21 Raider, создаваемый корпорацией Northrop Grumman, представят 2 декабря в ходе церемонии на заводе в городе Палмдейл (штат Калифорния).

Первый испытательный полет нового стелс-бомбардировщика B-21 Raider, способного нести ядерное оружие, проведут в следующем году. В настоящее время в США в той или иной стадии сборки находятся шесть стратегических бомбардировщиков B-21 Raider.

Самолет предназначен для пополнения существующего парка американских стратегических бомбардировщиков B-1 Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress, а в перспективе - их замены. ВВС США планируют получить не менее 100 самолетов B-21 Raider общей стоимостью $80 млрд. Первую эскадрилью B-21 Raider разместят на авиабазе Элсуорт (штат Южная Дакота). Затем эти бомбардировщики также будут размещены на авиабазах Уайтмен (штат Миссури) и Дайесс (штат Техас).