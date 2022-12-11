СМИ сообщили о повреждении бомбардировщика B-2 при аварийной посадке в Миссури

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Американский стратегический стелс-бомбардировщик B-2 Spirit, способный нести ядерное оружие, получил повреждения при совершении аварийной посадки на авиабазе Уайтмен в штате Миссури, сообщило американское издание The War Zone, ссылаясь на представителя 509-го бомбардировочного крыла ВВС США.

Во время посадки самолет загорелся. Пожарной службе удалось потушить огонь. Никто из членов экипажа самолета не пострадал.

Инцидент произошел накануне. В ходе планового полета на бомбардировщике возникли технические неполадки.

На базе Уайтмен базируются все имеющиеся у США 20 стратегических стелс-бомбардировщиков B-2 Spirit.

В сентябре 2021 года бомбардировщик B-2 упал на левое крыло после того, как его вынесло за пределы взлетно-посадочной полосы во время аварийной посадки. Он был направлен для капитального ремонта на 42-й авиазавод в Палмдейл, Калифорния, после года пребывания на авиабазе Уайтмен.