В ЕС обсудят, как пополнить почти исчерпанный Европейский фонд мира

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Денежные средства Европейского фонда мира (ЕФМ) с момента его запуска полтора года назад с учетом операций ЕС по миру, военной помощи Украине и обязательств ЕФМ на 2023 год уже выплачены или распланированы на 85-86%, заявил журналистам высокопоставленный чиновник Евросоюза.

"Поэтому высокий представитель (ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель - ИФ) обеспокоен финансовой ситуацией этого фонда. Он затронет этот вопрос на следующей неделе (на заседании Совета ЕС по иностранным делам - ИФ) и напомнит, что теперь мы должны обеспечить финансовую стабильность Европейского фонда мира на долгосрочную перспективу", - сообщил в пятницу собеседник представителям СМИ, знакомя их на условии анонимности с повесткой предстоящего 15 ноября в Брюсселе заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

"Нам не только нужно продолжать поддерживать Украину, но также пересмотреть в сторону увеличения другие обязательства, в частности, в Африке и в странах близкого соседства. И мы должны найти средства вновь наполнить пакет Европейского фонда мира", - продолжил функционер ЕС.

При этом он уточнил, что на ближайший совет обстоятельные дебаты пока не запланированы.

"На совете следующей недели подробных дискуссий не будет. Нам понадобится больше времени, несколько дополнительных недель. Это сложный вопрос, требующий углубленных консультаций, которые начнутся после Совета ЕС по иностранным делам между послами государств-членов в Комитете по политике и безопасности, затем пройдут в Комитете постоянных представителей. Мы предполагаем вернуться к этому вопросу в декабре на следующем совете на уровне министров обороны, а также потенциально он может быть рассмотрен на декабрьском Европейском совете перед Рождеством", - сказал высокопоставленный источник.

По его словам, на предстоящем заседании совета 15 ноября Боррель только "подчеркнет важность и неотложность поиска решения".