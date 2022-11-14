Главы МИД стран ЕС обсудят ситуацию на Украине и примут антииранские санкции

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС по иностранным делам обсудит в понедельник в Брюсселе развитие ситуации на Украине, однако санкции против РФ на этот раз принимать не будет, сообщил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Над новыми санкциями против России идет работа. Они будут готовы до конца года", - сказал собеседник представителей СМИ, знакомя их в конце прошлой недели на условии анонимности с повесткой совещания глав МИД Евросоюза.

Он также отметил, что в Брюсселе известно о сообщениях, касающихся якобы планов поставок российской стороне иранских баллистических ракет, и в ЕС пытаются получить собственную информацию о реальном положении дел. "Это вызывает обеспокоенность, и если у нас будет подтверждение, то отреагируем принятием санкций", - заявил функционер ЕС.

Источник подтвердил, что на данном заседании будут приняты очередные санкции "против определенных лиц и организаций в связи с ситуацией в Иране", сложившейся на фоне протестного движения после гибели задержанной полицией нравов молодой иранской женщины Махсы Амини.

Министры иностранных дел обсудят "возможные элементы обновленного подхода" к региону африканских Великих озер (Восточная Африка), являющемуся, как сказано в материалах к заседанию Совета ЕС, "геостратегической горячей точкой, потенциально способной стать двигателем развития на всем африканском континенте". Речь пойдет о возможностях "инвестирования в стабилизацию и в экономическую интеграцию".

Главы МИД обменяются мнениями о Западных Балканах в преддверии саммита ЕС-Западные Балканы 6 декабря в Тиране. Они обсудят, в том числе, согласование политики западнобалканских партнеров ЕС с внешнеполитическим курсом Евросоюза, помощь Брюсселя этим странам в данной области и текущий энергетический кризис.

Министры также намерены рассмотреть влияние на регион событий на Украине. Будет уделено внимание текущей напряженности в отношениях между Сербией и Косово.

"На полях" заседания совета состоится неформальный обмен мнениями с представителем белорусской оппозиции Светланой Тихановской. Ожидается, что участники встречи затронут текущую политическую ситуацию в Белоруссии и политику ЕС в отношении этой страны.