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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:23

ЕС будет усиливать свой оборонный потенциал

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Военная помощь Евросоюза Украине отразилась на оборонных запасах стран ЕС, и нужно исправлять эту ситуацию, заявил журналистам высокопоставленный европейский чиновник.

"Мы поставили много военного оснащения Украине, а это означает, что наши собственные запасы сегодня невелики. В связи с этим мы понимаем, что нам нужно усиливать наши критически важные оборонные возможности", - сказал в пятницу собеседник представителям СМИ, знакомя их на условии анонимности с повесткой предстоящего 15 ноября в Брюсселе заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

Учитывая это, продолжил источник, государства-члены, опираясь на "Стратегический компас укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 года", намерены проводить "ежегодные министерские совещания по теме усиления европейских оборонных возможностей".

"Первое совещание состоится во вторник, 15 ноября, и оно будет составной частью заседания Совета ЕС по иностранным делам на уровне министров обороны", - сообщил функционер ЕС.

По его словам, страны Евросоюза увеличивают расходы в области обороны и важно, "чтобы государства-члены ЕС сплоченно работали над оборонным потенциалом".

Украина Евросоюз
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