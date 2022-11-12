Что случилось этой ночью: суббота, 12 ноября

Демократ победил в Аризоне, протесты в Софии, новая помощь Украине от США

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших у утру:

- Победа демократа в Аризоне уравняла шансы двух партий для получения контроля над Сенатом. Демократы догнали республиканцев: кандидаты от обеих партий завоевали по 49 мест.

- Салливан анонсировал новые поставки американского вооружения Украине. Всего с начала работы администрации президента Джо Байдена США предоставили Киеву военную помощь на сумму более $19,3 млрд.

- В ООН назвали конструктивными переговоры с РФ о продлении черноморской зерновой инициативы. Такое заявление сделал заместителя генсекретаря ООН Мартин Гриффитс.

- Тысячи протестующих жителей Софии потребовали повышения зарплат. Пятничный митинг стал ответом населения на инфляцию, сообщает Assocciated Press.

- ЕС будет усиливать свой оборонный потенциал. Военная помощь Евросоюза Украине отразилась на оборонных запасах стран ЕС, что теперь намерены исправлять европейские чиновники.