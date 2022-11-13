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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

В Кишиневе задержаны свыше 60 манифестантов, требовавших отставки правительства

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Во время акции протеста в Кишиневе в воскресенье полиция задержала более 60 человек, сообщили "Интерфаксу" в Генеральном инспекторате полиции Молдавии.

Согласно сообщению, в течение дня было задержано 55 человек, а ближе к завершению акции протеста, которая продолжалась в течение четырех часов - еще шесть человек.

"Задержанные вели себя подозрительно или агрессивно, многие имели при себе запрещенные предметы - ножи, петарды, дымовые шашки. Среди задержанных почти половина - несовершеннолетние. Все они отпущены после составления протоколов о правонарушениях", - сообщили в Генинспекторате полиции.

В воскресенье партия "Шор" организовала очередную акцию протеса с требованием отставки президента и правительства, а также проведения досрочных парламентских выборов. Около тысячи человек, приехавших из разных районов страны, прошли по центральному проспекту имени Штефана чел Маре, скандируя "Долой правительство и Майю Санду", "Долой диктатуру", "Досрочные выборы". Протестующие провели митинг протеста у здания Конституционного суда. Они осудили намерение КС удовлетворить запрос правительства о запрете партии "Шор".

У места проведения митинга были установлены картонные макеты в живой рост членов руководства страны - президента Майи Санду, спикера Игоря Гросу, министра юстиции Сергея Литвиненко, министра инфраструктуры Андрея Спыну, министра сельского хозяйства Владимира Боли, главы КС Доминики Маноле и главы Антикоррупционной прокуратуры Вероники Драгалин. На макетах висела табличка "Враг молдавского народа". Участники митинга бросали цветы к макетам - так, как это делают во время похорон.

Полиция преградила путь протестующим, которые хотели прорваться на площадь Великого Национального собрания в центре Кишинева. На площади проходит ярмарка продукции сельского хозяйства.

Протесты партии "Шор" проходят каждое воскресенье. С 18 сентября прошло 9 манифестаций. В связи с тем, что похолодало, в воскресной акции приняло участие меньше людей, чем в прошлое воскресенье. Полиция сообщила не более чем о 1500 манифестантов, в то время как организаторы утверждают, что в акции протеста приняло участие около 60 тысяч человек.

Молдавия
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