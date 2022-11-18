Санду заявила, что нынешний кризис превосходит возможности Молдавии

Майя Санду Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Молдавия переживает суровый кризис, последствия которого превышают возможности страны, заявила президент Молдавии Майя Санду на церемонии приведения к присяге нового министра экономики Дмитрия Алайбы и нового министра окружающей среды Родики Иордановой.

"Но мы здесь не только для того, чтобы тушить пожары. Мы тут, чтобы наставить страну на истинный путь. Мы должны предпринять усилия, чтобы трансформировать страну в жизнеспособную демократию, основанную на принципах правового государства и с функциональными государственными институтами", - добавила Санду.

Она снова призвала добиться результатов в реформе юстиции.

"Коррупция и групповые интересы никуда не исчезли. Мы видим примеры запугивания бизнеса, в том числе со стороны прокуроров, а также других госучреждений. В отношении расследовании дел против системной коррупции возникают подозрения об избирательном подходе. Нам нужны более решительные действия - при расследовании действий преступных группировок, которые захватывали государство в прошлом, при аресте их активов. Этим группировкам нельзя дать возможность подорвать стабильность и безопасность страны", - сказала Санду.

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица пообещала, что кадровые перестановки в правительстве продолжатся. По ее словам, в некоторых сферах деятельности правительства необходимо активизировать работу.

"За 15 месяцев удалось справиться с несколькими пересекающимися кризисами. Сейчас необходимо внимание к нескольким ключевым секторам, чтобы хорошо пережить эту зиму и закрепить Молдавию в европейской семье", - заявила Гаврилица.