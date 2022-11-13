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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

Информации о пострадавших в Стамбуле россиянах нет

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Информации о пострадавших россиянах при взрыве на улице Истикляль в Стамбуле пока нет, сообщает Генконсульство РФ в Стамбуле.

"По сообщению губернатора провинции Стамбул Али Ерликая, в результате происшествия имеются погибшие и раненые (данные уточняются). На настоящее время Генконсульство не располагает данными о пострадавших российских гражданах", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, предположительно, причиной взрыва на туристической улице Истикляль стала детонация взрывного устройства.

Взрыв произошел в центре Стамбула в воскресенье. По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до шести, пострадавших - до 53 человек.

Взрыв в центре Стамбула

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Стамбул
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