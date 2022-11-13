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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:13

До 81 выросло число пострадавших при взрыве в Стамбуле

Теракт, вероятно, осуществила женщина

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - До 81 человека увеличилось количество пострадавших в результате взрыва в центре Стамбула, шестеро погибли, сообщает Yeni Safak со ссылкой на вице-президента страны Фуата Октая.

Ранее поступали данные о 53 получивших ранения и шести погибших.

Октай также указал, что произошедший взрыв расценивается на данный момент как теракт, его, вероятно, осуществила женщина.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осудил нападение.

Взрыв произошел в центре Стамбула, на оживлённой улице Истикляль, в воскресенье. Это один из популярных среди туристов районов города. Кроме того, на этой улице расположено российское консульство.

Взрыв в центре Стамбула

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Стамбул
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