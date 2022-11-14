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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:35

Энергосмычка NordBalt между Литвой и Швецией запущена после ремонта

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Возобновилась передача электроэнергии по энергосмычке NordBalt между Литвой и Швецией, проходящей по дну Балтийского моря, сообщил литовский оператор Litgrid.

Силовой кабель NordBalt был отключен 7 ноября на ежегодное техническое обслуживание. Компания отметила, что ремонт завершился в срок.

"Соединение включено и уже доступно для торговли электроэнергией - коммерческие потоки электроэнергии по нему начали поступать с 18 часов воскресенья", - заявил через пресс-службу руководитель центра управления системы передачи электроэнергии Litgrid Гинтаутас Монкявичюс.

За это время было проведено техническое обслуживание инверторных станций NordBalt в Клайпеде и шведском Нюбру. В ходе техобслуживания также проверялись соединительные реакторы, конденсаторы постоянного и переменного тока, изоляторы, вспомогательное оборудование и системы. На шведской стороне была усилена изоляция кабеля, что позволит энергосмычке работать с максимальной мощностью 700 МВт (ранее была огрничена до 630 МВт).

Ремонт сначала планировали провести в конце августа-начале сентября, но отложили на ноябрь. Как объяснял тогда министр энергетики Литвы Дейнюс Крейвис, временное отключение энергокабеля NordBalt снизит объемы экспорта скандинавской электроэнергии из Швеции, что окажет отрицательное влияние на и так высокую рыночную цену.

NordBalt Литва Швеция Litgrid Гинтаутас Монкявичюс Минэнерго Дейнюс Крейвис
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