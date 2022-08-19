Ремонт энергокабеля между Литвой и Швецией отложен из-за сложной ситуации на энергорынке

Москва. 19 августа. INTERFAX.RU - Отключение энергетического кабеля энергосмычки NordBalt между Литвой и Швецией, проходящего по дну Балтийского моря, для ежегодных работ по обслуживанию и ремонту откладываются более, чем на два месяца из-за сложной ситуации на рынке электроэнергии, сообщило Минэнерго Литвы.

Это решение по поручению министерства принял оператор системы передачи электроэнергии Litgrid. Отключение и ремонт планировались с 29 августа по 4 сентября, их перенесли на 7-13 ноября. Новые даты были согласованы со шведским оператором Svenska Kraftnaft.

По словам министра энергетики Литвы Дейнюса Крейвиса, временное отключение энергокабеля NordBalt снизит объемы экспорта скандинавской электроэнергии из Швеции, что окажет отрицательное влияние на и так высокую рыночную цену. По его словам, в таких условиях следует "сохранить максимальную интеграцию рынков и возможность импортировать электроэнергию из Скандинавии".

По словам генерального директора Litgrid Рокаса Масюлиса, работы на NordBalt можно выполнить и поздней осенью, так как техническое состояние соединения это позволяет.

В январе-июле 2022 годи импорт электроэнергии по соединению NordBalt составил 2,78 ТВт, или 42% всего литовского импорта.

Litgrid 17 августа ввел дополнительные резервные мощности, запустив в работу ТЭЦ в Паневежисе и Электренай, в связи с нехваткой электроэнергии на энергобирже балтийских и северных стран NordPool и резким ростом цен.

Как сообщал министр энергетики Литвы, 16 августа стало "самым страшным днем в истории электроэнергетики", когда на бирже был дефицит электроэнергии, а цена достигала 823 евро за 1 МВт.ч. Кроме того, по его словам, из-за жары пропускная способность энергомоста между Литвой и Эстонией ограничена, поэтому в Латвию и Литву поступает меньше электроэнергии из Финляндии. Соединение NordBalt со Швецией также ограничено из-за жары, а в некоторые часы ограничен поток в интерконнекте LitPol Link с Польшей.