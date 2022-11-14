"Роскосмос" в 2023 г. планирует запустить 9 спутников дистанционного зондирования Земли

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Девять спутников дистанционного зондирования Земли планируется вывести на орбиту в 2023 году. Об этом сообщил замдиректора департамента навигационных космических систем "Роскосмоса" Валерий Заичко.

"Мы планируем в следующем году осуществить порядка девяти пусков космических аппаратов", - сказал в понедельник Заичко на международной конференции "Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса" в Институте космических исследований РАН.

"Это нарастающий итог того, что мы не смогли сделать в прошлом и текущем году из-за сложившейся ситуации в геополитической обстановке", - сказал он.

По его словам, в следующем году будут запущены: аппарат "Кондор-ФКА" 1, локатор "Обзор-Р"1, "Ресурс-П" 4, два аппарата "Метеор-М" 2.3-2.4, два спутника "Ионосфера" 1-2, аппарат "Электро-Л" 4 и спутник "Арктика-М" 2.

Также, согласно презентации Заичко, представленной на конференции, в 2024 году будут запущены аппарат "Ресурс-ПМ" 1, два спутника "Ионосфера" 3-4 и "Кондор-ФКА" 2. В 2025 году на орбиту собираются вывести аппарат "Ресурс-ПМ" 2.