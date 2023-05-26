"Союз-2.1а" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" допущен к старту с Восточного

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госкомиссия одобрила заправку топливом и запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с радиолокационным спутником дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) "Кондор-ФКА" №1 27 мая с космодрома Восточный, сообщили в "Роскосмосе".

Пуск намечен с площадки 1С 27 мая в 0:14:51 по Москве, следует из пресс-релиза.

Спутник будет выведен на орбиту высотой 500-550 км.

В серии спутников "Кондор-ФКА" будет два космических аппарата. Второй спутник серии "Кондор-ФКА" №2 запустят в 2024 году.

Космические аппараты "Кондор-ФКА" (разработчик ВПК "НПО машиностроения") предназначены для круглосуточного всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли в среднем и высоком разрешениях.