В Египте арестовали российских моряков с судна, доставившего из Турции груз трамадола

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Пятеро граждан РФ из команды судна Soya (Коморские острова) задержаны 4 ноября в египетском порту Александрия, сообщает Российский профессиональный союз моряков (РПСМ).

"Пятеро задержанных российских моряков - жители Керчи, Казани и Сочи. 4 ноября их и трех членов экипажа из Болгарии арестовали после того, как в трех выгруженных с теплохода Soya контейнерах были обнаружены 28 тонн медицинского препарата "Трамадол", - говорится в сообщении.

Трамадол - это опиоидный синтетический анальгетик.

Моряки заключены под стражу в полицейском участке на территории порта в Александрии.

В организации уточнили, что оператором судна Soya является турецкая компания Marine Inspektor Ltd, а в Египет судно пришло из турецкого порта Амбарли, оператором является компания Marine Inspektor Ltd, зарегистрированная в Турции.

Ранее за помощью в РПСМ обратились родственники членов экипажа, которые не могут выйти на связь с ними. Что вменяют морякам египетские власти, пока неизвестно.

В РПСМ заявили, что считают арест моряков чрезмерной мерой.

"Обязанностью моряков является исключительно обеспечение сохранности груза при перевозке. С учетом того, что, как утверждается, груз находился в контейнерах, которые обычно заперты и опломбированы, у экипажа нет доступа к их содержимому. Ответственность за законность перевозки того или иного груза несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, если имеется, а также судовладелец", - говорится в сообщении.