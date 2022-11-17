Трое российских моряков с задержанного в Египте судна Soya вернулись в РФ

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Несколько российских членов экипажа теплохода Soya, задержанного в Египте в начале ноября из-за груза с трамадолом, возвратились в Россию, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе южной территориальной организации Российского профессионального союза моряков (РПСМ).

"Трое моряков вернулись: двое из Керчи, один из Казани. Они приземлились сегодня в 7:00 по московскому времени в Домодедово", - сказали в пресс-службе.

Еще двое российских членов экипажа - капитан и старший помощник - остаются в Египте. Понимания, когда они смогут вернуться домой, пока нет, ведется работа с адвокатом, уточнили в РПСМ.

Экипаж судна Soya (Коморские острова), включая пятерых россиян и троих болгар, задержали 4 ноября в египетском порту Александрия после того, как в трех выгруженных контейнерах были обнаружены 28 тонн препарата "Трамадол" - это опиоидный синтетический анальгетик.

По данным РПСМ, оператором Soya является турецкая компания Marine Inspektor Ltd, а в Египет судно пришло из турецкого порта Амбарли.

В организации называли арест моряков чрезмерной мерой, так как ответственность за законность перевозки груза несут грузоотправитель, грузополучатель и фрахтователь судна, а также судовладелец.