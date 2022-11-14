Генсек ООН позитивно оценил факт переговоров США и России в Анкаре

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал встречу представителей России и США в Анкаре и отметил, что возглавляемая им организация отношения к этим контактам не имеет.

"Я оцениваю очень позитивно, что США и Россия проводят переговоры, потому что это чрезвычайно важное событие для будущего", - сказал Гутерриш на пресс-конференции на Бали. "Но мы не участвуем", - добавил генсек ООН.

Кроме того, он выразил надежду на встречу делегаций Украины и России на саммите G20 для обсуждения возможности продления "зерновой сделки".

Гутерриш также сказал, что "удалось добиться значительного прогресса в ликвидации препятствий для экспорта российского продовольствия и удобрений". "Я надеюсь, что наши усилия будут и дальше успешными", - добавил он.

Ранее CNN со ссылкой на представителя Совета нацбезопасности США сообщил, что директор ЦРУ Уильям Бернс проводит встречу с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным в Турции, обсуждает ситуацию с отбывающими заключение в России американскими гражданами и "ядерные риски".