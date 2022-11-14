В СНБ США сообщили, что в Анкаре обсуждается обмен осужденными с РФ и ядерные риски

Переговоры проводят директор СВР и директор ЦРУ Нарышкин и Бернс

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс в Анкаре проводит встречу с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, они обсуждают ситуацию с осужденными в России американскими гражданами и "ядерные риски", сообщил CNN представитель Совета нацбезопасности США.

Он добавил, что урегулирование на Украине Бернс обсуждать не будет, но намерен указать директору СВР на "последствия в случае применения ядерного оружия Россией и риски эскалации стратегической стабильности".

Ранее о встрече в Анкаре сообщили СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Генсек ООН Антониу Гуттериш сказал, что Организация объединенных наций не участвует в этих переговорах, но приветствовал сам факт их проведения.

Ранее в ноябре Bloomberg сообщил, что представители США и России в ближайшие недели могут провести переговоры по возобновлению инспекций на объектах дислокации ядерного оружия в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).