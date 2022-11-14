Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

В СНБ США сообщили, что в Анкаре обсуждается обмен осужденными с РФ и ядерные риски

Переговоры проводят директор СВР и директор ЦРУ Нарышкин и Бернс

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Директор ЦРУ Уильям Бернс в Анкаре проводит встречу с директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, они обсуждают ситуацию с осужденными в России американскими гражданами и "ядерные риски", сообщил CNN представитель Совета нацбезопасности США.

Он добавил, что урегулирование на Украине Бернс обсуждать не будет, но намерен указать директору СВР на "последствия в случае применения ядерного оружия Россией и риски эскалации стратегической стабильности".

Ранее о встрече в Анкаре сообщили СМИ. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. Генсек ООН Антониу Гуттериш сказал, что Организация объединенных наций не участвует в этих переговорах, но приветствовал сам факт их проведения.

Ранее в ноябре Bloomberg сообщил, что представители США и России в ближайшие недели могут провести переговоры по возобновлению инспекций на объектах дислокации ядерного оружия в рамках Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3).

США ЦРУ СВР Уильям Бернс Сергей Нарышкин Турция Анкара СНБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

США ввели санкции против членов семьи Сулеймана Керимова

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Россия ввела санкции против Джима Керри и еще 99 граждан Канады

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

Польша ввела внешнее управление долей "Газпрома" в СП, владеющем участком "Ямала-Европы"

В Египте арестовали российских моряков с судна, доставившего из Турции груз трамадола

Канада вводит санкции против 23 россиян

Байден и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения ядерного оружия на Украине

Байден и Си Цзиньпин отметили недопустимость применения ядерного оружия на Украине

Пострадавшая при взрыве в Стамбуле россиянка госпитализирована

Военная операция на Украине

Военные РФ заявили об уничтожении склада оружия ВСУ в Херсонской области и топливохранилища под Харьковом

Подозреваемая в причастности к теракту в Стамбуле заявила о работе на курдов

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });