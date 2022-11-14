Европарламент принял новую директиву по ESG-отчетности

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Европейский парламент принял Директиву о корпоративной отчетности в области устойчивого развития (CSRD), которая обяжет более широкий круг компаний ЕС раскрывать данные о социальных и экологических (ESG - экологическое и социальное управление) последствиях своей деятельности.

Ожидается, что CSRD, которая заменит директиву о раскрытии нефинансовой отчетности (NFRD), будет утверждена Советом Евросоюза в конце ноября и затем вступит в силу через 20 дней после официального опубликования, говорится в пресс-релизе Европейского парламента.

CSRD должна обеспечить более детальное и стандартизованное раскрытие ESG-информации, ее независимую верификацию и аудит.

Требования NFRD, которая вступила в силу в 2018 году, выполняли менее 12 тыс. компаний.

Обязательное раскрытие социальной и экологической информации, согласно CSRD, будет касаться около 50 тыс. публичных и непубличных компаний, оно будет вводиться постепенно:

- с 1 января 2024 года - для крупных компаний, представляющих общественный интерес (с более чем 500 сотрудниками), уже подпадающих под действие директивы NFRD (отчеты должны быть представлены в 2025 году);

- с 1 января 2025 года - для крупных компаний (с более чем 250 сотрудниками, или оборотом в 40 млн евро, или активами 20 млн евро), которые в настоящее время не подпадают под действие директивы NFRD (отчеты должны быть представлены в 2026 году);

- с 1 января 2026 года - для других компаний-эмитентов (отчеты должны быть представлены в 2027 году, средний и малый бизнес может взять отсрочку до 2028 года).

Иностранные компании, чья выручка в ЕС превышает 150 млн евро, также должны будут соблюдать требования новой директивы.