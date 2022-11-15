Саммит G20 стартует на Бали

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - На индонезийском острове Бали во вторник начинается саммит лидеров стран "группы двадцати".

В G20 входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония и ЕС.

Основной площадкой саммита, который продлится два дня, станет курортный отель Apurva Kempinski Bali, расположенный на вершине утеса Нуса-Дуа.

Согласно данным на сайте организаторов, на саммите лидеры обсудят "текущие острые глобальные вопросы, а также усилия в экономике и сфере здравоохранения в пост-ковидный период для глобального устойчивого и инклюзивного роста".

Помимо лидеров "двадцатки", в работе саммита примут участие, в частности, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, президент ФИФА Джанни Инфантино, генсек Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Матиас Корманн.

Ранее сообщалось, что российскую делегацию на саммите "Группы двадцати" возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров. Он примет участие в пленарных заседаниях и проведёт ряд двусторонних встреч "на полях" мероприятия, отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.