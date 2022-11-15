Что случилось этой ночью: вторник, 15 ноября

Израиль бьет по Сирии, китайский корабль сгорает в атмосфере, Британия ушла из Мали

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дания вслед за Швецией разрешила Nord Stream обследовать повреждения газопровода. До последнего времени доступ к конкретным точкам повреждений для гидрографического обследования был невозможен из-за запретной зоны.

- Генассамблея ООН приняла проект резолюции о выплате ущерба Украине. В поддержку проекта резолюции проголосовали 94 государства, против - 13 стран, в том числе Россия, Китай, Белоруссия, Куба. Воздержались 74 государства.

- Израиль нанес авиаудар по территории Сирии. Двое военнослужащих сирийской армии погибли

- Китайский грузовой корабль "Тяньчжоу-4" сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере. Всего корабль находился в составе орбитальной группировки станции шесть месяцев.

- Саммит G20 стартует на Бали. Глава МИД РФ Сергей Лавров уже прибыл на его заседание.

- Великобритания объявила о выводе своего контингента из Мали. Об этом заявил заместитель министра обороны королевства.