США изучают возможности модификации беспилотника Gray Eagle для поставок Украине

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В США рассматривают возможности такой модификации ударных безбилетников Gray Eagle, которая позволит поставлять их Украине с соблюдением требований секретности технологий на случай попадания в руки противника, сообщил телеканал CNN со ссылками на свои источники.

В сообщении говорится, что изучаются возможности внесения конструктивных изменений, "которые сделали бы потенциальную потерю любого из них с их чувствительной бортовой технологией менее опасной и, возможно, увеличили бы вероятность их получения Украиной".

Один из официальных источников заявил, что, в принципе, существуют вариант технических изменений, "но эти вещи требуют времени и довольно сложны".

"По-прежнему существует реальный интерес к предоставлению этой конкретной системы при условии, что мы сможем внести необходимые изменения", - сказал чиновник.

Вместе с тем, как пишет телеканал, "без каких-либо изменений Gray Eagle, который может нести четыре ракеты Hellfire и в течение 30 часов непрерывного полета преодолевать расстояние почти в 8 тыс. км, скорее всего, не будет включен в предстоящие списки военной помощи, выделяемой Украине".

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что Пентагон отклонил запрос Украины на поставки Gray Eagle.