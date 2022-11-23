Группа сенаторов США призвала Пентагон предоставить Украине ударные беспилотники

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Группа сенаторов от республиканской и демократической партий США попросила главу Пентагона Ллойда Остина пересмотреть свое решение не поставлять Украине ударные беспилотники MQ-1C Gray Eagle, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на письмо конгрессменов.

"Предоставление Украине MQ-1C является важным шагом в долгосрочной перспективе", - говорится в письме, подписанном 16 сенаторами. Они убеждены, что данные беспилотники могут эффективно применяться на Украине.

Ранее газета сообщала, что Пентагон отклонил запрос Украины на поставки Gray Eagle.

В свою очередь телеканал CNN со ссылками на свои источники передавал, что в США рассматривают возможности такой модификации Gray Eagle, которая "позволит поставлять их Украине с соблюдением требований секретности технологий на случай попадания в руки противника".

Телеканал отмечал, что "без каких-либо изменений Gray Eagle, который может нести четыре ракеты Hellfire и в течение 30 часов непрерывного полета преодолевать расстояние почти в 8 тысяч км, скорее всего, не будет включен в предстоящие списки военной помощи, выделяемой Украине".