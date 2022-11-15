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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Трамп проигнорировал повестку спецкомитета Конгресса о даче показаний по штурму Капитолия

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Бывший президент США Дональд Трамп не явился в понедельник для дачи в качестве свидетеля показаний в спецкомитет Палаты представителей, сформированный для расследования дела о штурме Капитолия 6 января 2021 года, несмотря на врученную ему повестку, сообщили в комитете.

"Дело в том, что Дональд Трамп, как и несколько его ближайших союзников, скрывается от расследования специального комитета и отказывается делать то, что сделали более тысячи других свидетелей", - говорится в заявлении председателя комитета Бенни Томпсона и вице-председателя Лиз Чейни.

Как сообщали СМИ ранее, Трамп в пятницу минувшей недели подал иск в суд, стремясь избежать дачи показаний или предоставления каких-либо документов спецкомитету в принудительном порядке.

Комитет провел серию слушаний, пытаясь доказать, что Трамп был в значительной степени ответственен за нападение на Конгресс в то время, когда законодатели собрались, чтобы официально объявить о его поражении на президентских выборах 2020 года и провозгласить победу Джо Байдена.

США. Дональд Трамп
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