Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:40

Минюст США намерен привлечь Трампа к ответственности за неуважение к суду

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минюст США пытается привлечь к ответственности экс-президента Дональда Трампа за неуважение к суду вследствие невыполнения им повестки о передаче секретных документов, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Министерство юстиции просит федерального судью привлечь Дональда Трампа к ответственности за неуважение к суду за невыполнение выданной этим летом повестки, предписывающей бывшему президенту передать записи с пометкой "секретно"", - заявили источники телеканала.

Согласно им, слушание по делу назначено на 9 декабря. Если Трампа признают виновным, ему грозит штраф.

Имение Трампа во Флориде в августе обыскали агенты ФБР. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в своем имении Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.

Совсем недавно прокуроры заявили, что конфиденциальные правительственные документы все еще отсутствуют и что Трамп был обязан их вернуть.

Согласно источнику CNN, министерство юстиции не раскрыло юридической команде Трампа, какие материалы, по его мнению, не были возвращены.

Сторонники Трампа считают это расследование политически мотивированным. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.

США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Палата представителей США одобрила оборонный бюджет на рекордную сумму свыше $855 млрд

Что произошло за день: четверг, 8 декабря

ЕС не будет признавать загранпаспорта России, выданные на новых территориях

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Первые монеты с портретом Карла III поступили в обращение в Великобритании

Совет ЕС принял Хорватию в Шенгенскую зону

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

Американку Бриттни Грайнер обменяли на россиянина Виктора Бута

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

В Германии допустили новые задержания по подозрению в подготовке госпереворота

Журналисты The New York Times устроили первую за 40 лет массовую забастовку

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ

Турция планирует договориться с РФ о скидке в 25% на газ
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });