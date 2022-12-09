Минюст США намерен привлечь Трампа к ответственности за неуважение к суду

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Минюст США пытается привлечь к ответственности экс-президента Дональда Трампа за неуважение к суду вследствие невыполнения им повестки о передаче секретных документов, сообщает CNN со ссылкой на осведомленные источники.

"Министерство юстиции просит федерального судью привлечь Дональда Трампа к ответственности за неуважение к суду за невыполнение выданной этим летом повестки, предписывающей бывшему президенту передать записи с пометкой "секретно"", - заявили источники телеканала.

Согласно им, слушание по делу назначено на 9 декабря. Если Трампа признают виновным, ему грозит штраф.

Имение Трампа во Флориде в августе обыскали агенты ФБР. Ряд СМИ написали, что обыск, предположительно, связан с расследованием незаконного присвоения Трампом документов Белого дома, которые он хранил в своем имении Мар-а-Лаго после ухода с поста президента. Из ордера на обыск следовало, что ФБР ведет расследование на предмет возможного нарушения бывшим главой государства закона о шпионаже, сообщали американские СМИ.

Совсем недавно прокуроры заявили, что конфиденциальные правительственные документы все еще отсутствуют и что Трамп был обязан их вернуть.

Согласно источнику CNN, министерство юстиции не раскрыло юридической команде Трампа, какие материалы, по его мнению, не были возвращены.

Сторонники Трампа считают это расследование политически мотивированным. Предполагается, что его цель - помешать экс-главе Белого дома участвовать в президентских выборах 2024 года.