На саммите G20 подготовлен проект итогового заявления

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Участники проходящего на индонезийском острове Бали саммите "большой двадцатки" подготовили проект совместного заявления с призывом к глобальному миру, сообщает издание Financial Times, которому удалось ознакомиться с текстом документа.

В нем подчеркивается: "Применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы. Мирное урегулирование конфликтов, усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют жизненно важное значение. Сегодняшняя эпоха не должна быть эпохой войн".

В тексте заявления, в частности, утверждается также, что ситуация вокруг Украины "усугубляет существующую уязвимость мировой экономики", а также "сдерживает экономический рост, увеличивает инфляцию, нарушает цепочки поставок, усиливает энергетическую и продовольственную незащищенность и повышает риски для финансовой стабильности".

В документе отмечается, что "были другие взгляды и различные оценки ситуации", обращает внимание газета.

Проект заявления согласован членами делегаций, но пока не подписан лидерами участвующих стран, говорится в сообщении.