Глава МИД Китая прокомментировал фейк о госпитализации Лаврова

Он заявил о важности личных встреч политиков в эпоху fake news

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Китая Ван И отметил необходимость сохранения личных контактов в эпоху fake news в связи с публикациями о госпитализации на Бали российского министра иностранных дел Сергея Лаврова. Он заявил это, открывая двустороннюю встречу с Лавровым на полях саммита G20.

"Вчера на мой мобильный телефон поступила информация о якобы госпитализации министра Лаврова, и я сразу решил, что это fake news, и оказалось, что это действительно так. Ваша официальная представительница разместила вскоре ваши фото и запись, где вы легко, свободно отдыхаете", - сказал Ван И.

По его словам, что в современном мире "личное общение, к сожалению, заменяется и становится заложником" фейков.

"Все-таки личное общение должно оставаться основным форматом обмена мнениями, несмотря на любые расхождения важно сидеть лицом к лицу, отказаться от таких неприличных форматов распространения ложной информации", - отметил министр.

Лавров поблагодарил китайского коллегу за заботу о его здоровье.

"Действительно, госпитализация оказалась очередным фейком западных средств массовой информации. Единственное уточнение хочу сделать - я вчера не отдыхал, а занимался подготовкой к сегодняшнему заседанию, несмотря на неформальную одежду, в которой я этим занимался", - сказал он.

Глава МИД России 14 ноября прибыл на Бали для участия в саммите "Большой двадцатки". АР со ссылкой на индонезийских чиновников сообщило, что по прибытии он был госпитализирован. Представитель МИД Мария Захарова назвала эту новость фейком и выложила видеозапись с Лавровым, который сидел на веранде за столиком и просматривал документы. Сообщение о своей госпитализации он назвал "игрой, которая не новая в политике".