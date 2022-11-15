Минобороны Белоруссии опровергло сообщения о подготовке к мобилизации

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - В Минобороны Белоруссии опровергли подготовку к мобилизации.

"В связи с поступающими в министерство обороны обращениями и попытками некоторых интернет-ресурсов исказить информацию о плановых мероприятиях, проводимых военными комиссариатами Республики Беларусь, сообщаем: закупка военными комиссариатами различных форм, бланков и другой формализованной печатной продукции является стандартной ежегодной процедурой, обеспечивающей плановую работу комиссариатов", - говорится в сообщении.

"Отмечаем, что никакого увеличения объема закупаемой продукции в текущем году по сравнению с прошлыми периодами нет", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.

"В понимании обывателя повестка обязательно связана с мобилизацией. Это неверно. Повестки на мобилизацию имеют отличную от других документов форму. В данном случае речь идет о форме бланков, которыми военнообязанные вызываются для уточнения учетно-приписных данных, оповещаются о сборовых мероприятиях, а также для призыва на срочную военную службу", - подчеркнули в белорусском Минобороны.

"Других интерпретаций и домыслов по данному поводу быть не может", - добавили там.

Ранее в ряде СМИ появились сообщения о размещении Брестским областным военкоматом на сайте госзакупок тендеров на печать на 180 тыс. бланков "персональных повесток моб.", 50 тыс. "бланков (моб)" и 73 тыс. экземпляров "мобилизационных предписаний военнообязанного, предназначенного в команду", а также 30 тыс. экземпляров "мобилизационных предписаний военнообязанного, привлекаемого для обеспечения мобилизации". Отпечатанные документы, согласно тендеру, должны поступить в областной военкомат до 30 декабря текущего года.