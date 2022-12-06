В Белоруссии начались занятия по боеготовности войск

Главная задача мероприятий - поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - В Вооруженных силах Белоруссии начались плановые занятия по боевой готовности, сообщило Минобороны страны.

"Мероприятия проводятся в соответствии с планом подготовки по предназначению после очередного призыва на военную службу и освоения новым пополнением программы начальной военной подготовки", - говорится в пресс-релизе.

Речь идет о "проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления".

"Основные цели - поддержание боевой и мобилизационной готовности на требуемом уровне, повышение слаженности органов военного управления, совершенствование практических навыков командиров и обучение личного состава действиям в различных условиях обстановки", - сообщили в министерстве.