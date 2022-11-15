Боррель заявил, что Евросоюзу нужно еще 70 млрд евро на оборону до 2025 года

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу для восполнения отставания в его оборонном потенциале до 2025 года понадобятся дополнительные 70 млрд евро.

"Нужно сделать больше, чем просто наверстать прошлое отставание. Нужно обеспечить себя необходимыми средствами, чтобы иметь возможность противостоять завтрашним вызовам. Мы должны быть готовыми к современной войне - войне завтрашнего, а не вчерашнего дня. Это требует инвестиций в технологии, в оборонный потенциал", - сказал Боррель во вторник на пресс-конференции в Брюсселе по завершении заседания Совета ЕС по иностранным делам в формате министров обороны.

"Мы хотим следовать этой линии (...) И для этого надо 70 млрд евро. Это сумма дополнительных оборонных расходов, которые государства-члены должны планировать с сегодняшнего дня и до 2025 года, то есть на три года. И когда такой пакет будет восполнен, мы наверняка преодолеем этот огромный пробел, характеризующий нашу оборону", - добавил глава дипломатии ЕС.

Он сообщил, что в процессе постепенного повышения после 2014 года явно недостаточных расходов на оборону страны ЕС в 2021 году вышли совместно на цифру 214 млрд евро, но она недостаточна, чтобы обеспечить сообщество средствами для ведения современной войны.

Кроме того, напомнил Боррель, в соответствии со "Стратегическим компасом укрепления безопасности и обороны ЕС до 2030 года", принятым в марте текущего года, стоят задачи рационализации военных расходов, значительного расширения сотрудничества государств-членов в оборонной сфере для избежания дублирования проектов и обмена наилучшим опытом, улучшения координации и укрепления оборонной промышленности стран союза.

Совершенствование оборонных возможностей ЕС было одной из главных тем совещания министров обороны стран Евросоюза в Брюсселе.

Военная помощь ЕС Украине

Помимо этого, Боррель отметил военную помощь ЕС Украине, подчеркнув, что в целом с учетом поддержки государств Евросоюза она достигает 8 млрд евро, и призвал не путать с помощью только в рамках Европейского фонда мира, которая составляет 3,1 млрд евро.

Глава европейской дипломатии сообщил о запуске миссии ЕС по подготовке украинских военных, рассчитанной первоначально на 15 тыс. военнослужащих. Он затронул продолжающуюся подготовку сил быстрого развертывания ЕС, которые должны быть в оперативном состоянии к 2025 году. Боррель также сообщил, что Совет ЕС по иностранным делам рассмотрит в следующем месяце дальнейшее состояние Европейского фонда мира, две трети которого, по его словам, уже израсходованы или распределены и к которому обращено еще немало просьб.

Отвечая на вопрос, высокий представитель ЕС изложил основные положения представленного им накануне министрам иностранных дел Евросоюза проекта нового свода принципов, который должен послужить основой для обсуждения долгосрочных отношений ЕС с Москвой.

До этого концепция взаимодействия ЕС с Россией строилась на пяти "руководящих принципах" предыдущего высокого представителя Евросоюза по иностранным делам Федерики Могерини.