Евросоюз запустил миссию по подготовке украинских военных

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет ЕС объявил во вторник о запуске миссии военной помощи Европейского союза Украине - EUMAM Ukraine - по подготовке украинских военнослужащих.

"Целью миссии, официально созданной 17 октября, является повышение военного потенциала украинских вооруженных сил, чтобы они могли защищать территориальную целостность и суверенитет Украины в пределах ее международно признанных границ, а также гражданское население", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

Мандат миссии предусматривает "индивидуальную, коллективную и специализированную подготовку до 15 тыс. военнослужащих Вооруженных сил Украины в нескольких местах на территории государств-членов ЕС".

Командующим миссией назначен директор входящего в структуру Европейской внешнеполитической службы отдела военного планирования вице-адмирал Эрве Блежан.

Совет также принял решение о выделении в рамках Европейского фонда мира 16 млн евро "для поддержки наращивания потенциала Вооруженных сил Украины с помощью EUMAM Ukraine". За счет этих средств будут финансироваться снабжение государствами-членами ЕС украинской стороны боеприпасами, военной техникой, а также транспортировка, техническое обслуживание и ремонт поставляемого оснащения.

Мандат миссии рассчитан на два года. Выделенные на миссию средства дополнят финансирование Евросоюзом Украины в рамках Европейского фонда мира, которое достигло более 3,1 млрд евро.

"ЕС твердо стоит на стороне Украины и будет продолжать оказывать военную, экономическую, социальную и финансовую поддержку столько, сколько потребуется", - сказано в коммюнике Совета ЕС.