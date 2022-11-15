Лавров и генсек ООН на G20 обсудили экспорт продовольствия РФ и "зерновую сделку"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Генсек ООН Антониу Гутерриш и глава МИД РФ Сергей Лавров "на полях" саммита "группы двадцати" на Бали обсудили ситуацию с экспортом российского продовольствия и стамбульскую "зерновую сделку", сообщил заместитель представителя генсека ООН Фархан Хак.

"Это была продолжительная встреча. Они обсудили все аспекты, связанные с процессом, направленным на облегчение экспорта российского продовольствия и удобрений, и черноморской зерновой инициативой", - сказал Хак на брифинге, комментируя встречу Гутерриша и Лаврова.

Он ответил, что переговоры были "искренними и открытыми".

Хак также добавил, что замгенсека ООН по гуманитарным вопросам и координатор чрезвычайной помощи Мартин Гриффитс во вторник провел переговоры в Стамбуле с "различными делегациями Совместного координационного центра". "Он также продвигается со своей стороны в этом вопросе", - указал заместитель представителя генсека ООН.

Ранее во вторник Лавров заявил, что Гутерриш заверил, что обязательства по снятию ограничений в отношении вывоза российских удобрений и зерна будут выполняться. Российский министр отметил, что секретариат ООН и лично генеральный секретарь "стараются, как могут", но по прошествии пяти месяцев "пока практических результатов по большому счету не достигнуто".