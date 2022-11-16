Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:06

МИД РФ заявил, что Москва может жестко отреагировать на действия Киева по зерновой сделке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Москва оставляет за собой право жестко ответить на вероятные провокации Киева по Черноморской зерновой инициативе, заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.

"Мы приняли к сведению полученные гарантии от украинской стороны, но вместе с тем оставляем за собой право жестко и решительно реагировать на любые возможные провокации", - сказал Вершинин в интервью, опубликованном в среду в газете "Известия".

Он также сообщил, что РФ призывает ООН и Европу начать процесс вывоза в Африку 280 тысяч тонн российских удобрений, которые ранее были арестованы в портах ряда европейских государств.

"Российской стороной было принято решение, что эти удобрения мы передадим безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь на Африканском континенте. То есть это не коммерческая операция. Затягивание этого вопроса на месяцы было нам непонятно и осуждаемо с нашей стороны", - отметил замглавы МИД РФ.

Он подчеркнул, что "до 80% из этих 280 тысяч тонн остается в Латвии".

"И Латвия до сих пор не дала никаких разрешений, чтобы начать процесс отгрузки. Поэтому наш настоятельный призыв к ооновским партнерам, а через них и к европейским, все-таки сделать это благородное дело, тем более что речь идет о безвозмездной операции для африканцев", - резюмировал Вершинин.

Зерновая сделка заключена в Стамбуле 22 июля. При участии ООН, России, Турции и Украины состоялось подписание двух документов по созданию коридора для вывоза зерна из трех украинских портов - Черноморска, Одессы и Южного, а также по снятию барьеров на экспорт российского продовольствия и удобрений. Срок действия зерновой сделки истекает 18 ноября.

Ранее Киев гарантировал, что не будет использовать гуманитарный судоходный коридор в Черном море для атак на российский Черноморский флот, после этого президент РФ Владимир Путин заявил о возобновлении участия в зерновой сделке.

МИД РФ Сергей Вершинин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

Рынок акций РФ упал на вечерних торгах из-за эскалации геополитических рисков

США ввели санкции за предполагаемые поставки иранских дронов в Россию

"Газпрому" вернулись дивиденды на 7,2% акций - это 80 млрд рублей

"Газпрому" вернулись дивиденды на 7,2% акций - это 80 млрд рублей

СД "Газпрома" 25 ноября обсудит вопрос об увеличении программы внешних займов в 2022 г.

В Росавиации не увидели риска банкротства авиакомпаний РФ

Цены на золото обновили трехмесячный максимум на фоне ослабления доллара

Ozon оценил убытки от пожара на подмосковном складе в 10,8 млрд руб.

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

"Газпром" ожидает, что нагрузка на ПХГ Европы будет выше, чем в предыдущие годы

Евро поднялся выше 63 руб. впервые с 14 октября

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать

Набиуллина согласна, что комиссии за проведение операций нужно снижать
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });