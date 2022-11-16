Баку сообщил об обстрелах азербайджанских позиций

Ереван опровергает обстрелы позиций армии Азербайджана

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле во вторник вечером позиций азербайджанской армии со стороны Вооруженных сил Армении на границе двух государств, Минобороны Армении назвало это сообщение дезинформацией.

"15 ноября в 21:40 подразделения вооруженных сил Армении с позиций в направлении населенного пункта Юхары Шорджа подвергли обстрелу из стрелкового оружия позиции нашей армии, дислоцированные в направлении населенного пункта Моллабайрамлы Кельбаджарского района", - говорится в сообщении военного ведомства.

Кроме того, добавили в Минобороны, 16 ноября в 00:50 в Карабахском регионе были обстреляны позиции азербайджанской армии на агдамском направлении.

В министерстве отметили, что подразделения азербайджанской армии, дислоцированные на указанных направлениях, приняли "адекватные ответные меры".

Между тем министерство обороны Армении опровергло сообщение Баку об обстреле армянской стороной позиций армии Азербайджана.

"Заявление министерства обороны Азербайджана о том, что подразделения ВС Армении 15 ноября в 21:40 открыли огонь по азербайджанским позициям, расположенным в восточной части армяно-азербайджанской границы, является очередной дезинформацией", - сообщает в среду пресс-служба Минобороны Армении.