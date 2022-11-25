Азербайджан обвинил Армению в обстреле позиций своих военных на границе и в Карабахе

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Министерство обороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанских военных со стороны ВС Армении на границе.

"25 ноября с 17:30 до 22:32 подразделения ВС Армении с позиций в направлении населенных пунктов Истису, Юхары Шорджа и Гюнешли Басаркечярского района с перерывами подвергали обстрелу из разнокалиберного стрелкового оружия позиции азербайджанской Армии в направлении населенных пунктов Истису, Йеллиджа Кяльбаджарского района и Астаф Дашкесанского района", - говорится в информации ведомства.

Кроме этого, по данным Минобороны, с 14:05 до 20:35 члены армянских вооруженных формирований в Карабахском районе Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, с перерывами подвергали обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Агдамского района.

"Подразделениями ВС Азербайджана, дислоцированными в указанных направлениях, были приняты адекватные ответные меры", - подчеркивает ведомство.