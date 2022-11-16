Швеция поставит Украине партию военной помощи на $287 млн

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Стокгольм выделяет Украине очередную и на данный момент самую крупную со стороны Швеции партию военной помощи на сумму $287 млн, сообщил в среду шведский премьер Ульф Кристерссон.

"Это самый крупный транш помощи, больше чем восемь предыдущих, вместе взятых", - приводят его слова западные СМИ.

В свою очередь министр обороны Швеции Паль Йонсон уточнил, что в пакет военной помощи войдет установка ПВО.

Тем временем в партию не вошли самоходные артиллерийские установки (САУ) Archer, которые ранее запрашивала украинская сторона. Йонсон не стал исключать возможность того, что в будущем Швеция поставит эти САУ Украине. Министр заверил, что Стокгольм продолжит оказывать военную помощь Киеву.

СМИ напоминают, что ранее Стокгольм передавал Украине различные военные грузы - от ракет и реактивных гранат до бронежилетов и шлемов.