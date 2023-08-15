Швеция намерена выделить Украине новый пакет военной помощи на $313 млн

Москва. 15 августа. INTERFAX.RU - Шведские власти собираются выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму в $313 млн, сообщают во вторник западные СМИ со ссылкой на главу Минобороны Швеции Пола Йонсона.

На пресс-конференции он заявил, что в пакет войдут боеприпасы и запчасти для танков Leopard 2, боевых машин пехот CV-90, самоходных артиллерийских установок (САУ) Archer, а также средства для разминирования местности и боеприпасы для систем ПВО.

Министр добавил, что правительство рассчитывает на положительные итоги голосования в четверг в парламенте Швеции для принятия этого, уже 13-го пакета военной помощи Украине.

СМИ напоминают, что стоимость предыдущих траншей военной помощи Киеву составила $1,6 млрд. Швеция направляла Киеву САУ Archer, не менее 10 основных боевых танков Stridsvagn, 122 танка Leopard 2A5, 50 БМП CV-90, переносные зенитно-ракетные комплексы RBS 70, переносные противотанковые ракетные комплексы NLAW, значительное количество компонентов для систем ПВО Hawk и Iris-T.