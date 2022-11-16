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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Минобороны РФ заявило об ударе по системе военного управления Украины и связанным объектам энергетики

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российскими вооруженными силами 15 ноября был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в среду.

"Цель удара достигнута. Все выпущенные ракеты попали точно в назначенные цели. Все объекты поражены", - заявил он.

По его словам, удары наносились по целям только на территории Украины и на удалении не ближе 35 километров от украинско-польской границы.

"Заявления различных украинских источников и зарубежных официальных лиц о падении в населенном пункте Пшеводув якобы "российских ракет" являются намеренной провокацией с целью эскалации обстановки", - отметил Конашенков.

"Опубликованные вечером 15 ноября в Польше фотоснимки обломков, обнаруженных в населенном пункте Пшеводув, однозначно идентифицированы российским специалистами оборонно-промышленного комплекса как элементы зенитной управляемой ракеты комплекса ПВО С-300 воздушных сил Украины", - сказал он.

О ходе СВО

Украинская армия не смогла остановить продвижение российских войск на донецком направлении, заявил Конашенков.

"На Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Курдюмовка, Авдеевка, Старомихайловка и Георгиевка Донецкой народной республики (ДНР) безуспешно пытались остановить продвижение вперед российских войск", - сказал он.

"Ударами артиллерии и решительными действиями штурмовых групп противник был остановлен и рассеян. Уничтожено более 160 украинских военнослужащих, три танка, пять боевых бронированных машин, пикап и два автомобиля с боеприпасами", - сказал Конашенков.

Накануне он заявил, что российские войска ведут наступательные действия после взятия под контроль населенного пункта Павловка в ДНР.

На брифинге в среду Конашенков сообщил, что на южно-донецком направлении российскими войсками пресечена атака батальонной тактической группы армии Украины в направлении населенного пункта Степное. "В результате огневого поражения противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 65 украинских военнослужащих и наемников, две боевые машины пехоты, пять бронеавтомобилей и три автомобиля", - сказал представитель Минобороны РФ.

"На купянском направлении ударами армейской авиации ВКС России сорваны попытки наступления трех ротных тактических групп 14-ой и 92-ой механизированных бригад ВСУ в направлении населенных пунктов Берестовое, Колесниковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сказал Конашенков.

"Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, шесть танков, восемь боевых бронированных машин, два бронеавтомобиля и три самоходных артиллерийских установки", - сообщил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении огнем артиллерии и активными действиями российских подразделений за сутки отражены две попытки ротных тактических групп ВСУ атаковать российские позиции в направлении населенного пункта Коломыйчиха Луганской народной республики", - сказал представитель Минобороны.

По словам Конашенкова, на этом направлении потери армии Украины составили более 100 человек убитыми и ранеными, два танка и четыре боевые бронированные машины.

За прошедшие сутки оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Крахмальное, Берестовое Харьковской области, Стельмаховка (ЛНР), Садовое, Тягинка, Змиевка Херсонской области, Кирово (ДНР), а также 94 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 185 районах, сказал он. Помимо этого в районе населенного пункта Орехов Запорожской области уничтожен склад боеприпасов ВСУ.

"В районе населенного пункта Новоегоровка (ЛНР) уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50. В ходе контрбатарейной борьбы в районе населенного пункта Колесниковка Харьковской области уничтожены две артиллерийские системы М777 производства США", - сказал Конашенков. Кроме того, в районе Мылового Херсонской области уничтожена украинская самоходная артиллерийская установка "Акация", а в районе Артемовки (ЛНР) - боевая машина реактивной системы залпового огня "Град".

"Оперативно-тактической авиацией ВКС России в районе населенного пункта Новоселовка Запорожской области сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - заявил официальный представитель Минобороны РФ.

Он сообщил, что средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены три беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Райское Херсонской области, Петровское Донецкой народной республики (ДНР) и Краснореченское Луганской народной республики.

"Кроме того, перехвачены 11 снарядов реактивных систем залпового огня HIMARS и "Ураган" в районах населенных пунктов Каланчак и Новониколаевка Херсонской области", - сказал Конашенков.

Хроника 24 февраля – 16 ноября 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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