В Кремле заявили об ударе по объектам Украины, прямо или косвенно связанным с военными

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ 15 ноября нанесли удары по объектам на Украине, которые прямо или косвенно связаны с военной деятельностью, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Цели (спецоперации) никак не менялись. Речь идет об объектах, которые прямо или косвенно имеют отношение к военной инфраструктуре", - сказал Песков на просьбу журналистов прокомментировать массированные удары, нанесенные РФ по территории Украины накануне.

"Еще раз повторяю, речь идет о том (, что удары наносились) по тому, что прямо или косвенно относится к военной инфраструктуре и к военной деятельности. Ключевые слова - прямо или косвенно", - указал пресс-секретарь президента.

На уточняющий вопрос, изменились ли цели спецоперации РФ на Украине, Песков сказал: "По целям операции, по конкретным целям поражения, я имею в виду, лучше адресовать вопрос министерству обороны". "Цели (спецоперации) никак не менялись", - заключил Песков.

Кроме того, отвечая на соответствующий вопрос, Песков пояснил, что в Кремле не видят связи между ударами, которые были нанесены по территории Украины, и случившемся в Польше.

"Что касается инцидента в Польше, то Россия к этому не имеет никакого отношения. И здесь нужно называть вещи своими именами", - подчеркнул пресс-секретарь президента.