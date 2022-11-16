Песков заявил, что не знает деталей инцидента с нефтепроводом "Дружба"

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не располагает подробностями об инциденте на трубопроводе "Дружба".

"Здесь детальной информацией не располагаю. Вести себя как поляки - не хочу", - заявил Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, были ли контакты с венгерской стороной и насколько серьезна ситуация.

"Сказать нечего", - добавил он.

Вечером во вторник в венгерской компании MOL "Интерфаксу" сообщили о приостановке поставок в Венгрию, Чехию и Словакию по нефтепроводу "Дружба". Компания сослалась на объяснения оператора украинской нефтепроводной системы об обстреле трансформаторной станции, которая обеспечивает электроэнергией насосную станцию нефтепровода.

В связи со сложившейся ситуацией премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение созвать во вторник вечером Совет безопасности страны.