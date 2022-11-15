Премьер Венгрии созвал Совет безопасности в связи с проблемами на нефтепроводе "Дружба"

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан принял решение созвать во вторник вечером Совет безопасности в связи с данными о проблемах на нефтепроводе "Дружба", сообщил представитель венгерского правительства Золтан Ковач.

"Виктор Орбан созвал Совет безопасности Венгрии"- написал Ковач в твиттере.

Ковач указал, что заседание Совета безопасности созвано, в частности, в связи с проблемами с прокачкой нефти через трубопровод "Дружба".

Поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию приостановлены, сообщили "Интерфаксу" в венгерской MOL.

Компания ссылается на объяснения оператора украинской нефтепроводной системы, что "российская артиллерия обстреляла" трансформаторную станцию у границы с Белоруссией на Украине, которая обеспечивает электроэнергией насосную станцию нефтепровода "Дружба".

"Удар временно приостановил поставки нефти по трубопроводу "Дружба" в Венгрию, Чехию и Словакию. Мы внимательно следим за событиями и прорабатываем с нашими украинскими партнерами условия перезапуска нефтепровода", - сказал представитель компании.

Также он отметил, что MOL готова обеспечить бесперебойное энергоснабжение страны и региона: оперативных резервов компании и стратегических запасов Венгрии достаточно, чтобы Дунайский НПЗ работал до тех пор, пока ущерб не будет устранен.