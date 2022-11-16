Участники Московского формата по Афганистану потребовали от США разморозить афганские активы

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Участники заседания Московского формата по Афганистану подчеркнули важность формирования там инклюзивного правительства и высказались за разморозку Вашингтоном заблокированных афганских авуаров, сообщили в МИД РФ.

"В ходе заседания стороны обсудили текущую обстановку в Афганистане, ситуацию с безопасностью и перспективы экономического развития в этой стране и окружающем ее регионе. Подчеркнута важность формирования в Афганистане подлинно инклюзивного правительства, отражающего интересы ключевых этнополитических групп, а также необходимость искоренения исходящей из этой страны террористической, наркотической и других угроз", - говорится в сообщении МИД РФ по итогам заседания, опубликованном на сайте ведомства.

"Выражено консолидированное требование о необходимости полной разморозки Вашингтоном заблокированных афганских авуаров. Озвучен решительный призыв к США и странам НАТО, ответственным за свое 20-летнее военное присутствие в Афганистане, компенсировать нанесенный афганцам за эти годы ущерб", - отмечается в сообщении.

В ходе заседания была достигнута договоренность о продолжении координации региональных усилий по содействию межафганскому национальному примирению, укреплению безопасности и стабильности в регионе под эгидой Московского формата консультаций по Афганистану и других действенных механизмов. По его итогам было принято совместное заявление сторон.

В четвертом заседании Московского формата по Афганистану с приняли участие спецпредставители и старшие должностные лица России, Китая, Пакистана, Ирана, Индии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, в качестве гостей на мероприятии также присутствовали представители Катара, ОАЭ, Саудовской Аравии и Турции.