Министр экономики Молдавии ушел в отставку

На эту должность будет назначен депутат парламента

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу заявил о своей отставке, новым министром будет назначен председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Премьер также заявила, что в ближайшие дни будет назначен новый министр окружающей среды. Им станет Родика Йорданова, которая в настоящее время является государственным секретарем (замминистра в этом министерстве - ИФ). Должность министра окружающей среды оставалась вакантной с момента отставки прежнего министра три месяца назад.

О предстоящих перестановках в правительстве было известно заранее. Слухи о возможной отставке правительства во главе с Натальей Гаврилицей или о замене некоторых министров появились после того, как в воскресенье вечером президент Молдавии Майя Санду созвала заседание с участием парламентской фракции партии PAS и членов правительства. Участники заседания, которое продолжалось более 4 часов, воздерживаются от подробных комментариев.

Депутат от PAS Раду Мариан в рамках телевизионной передачи на телеканале TVR-Moldova опроверг слухи об отставке правительства, отметив в то же время, что "кадровые перестановки возможны". По его словам, участники заседания отметили, что есть недостатки в работе некоторых министерств и ведомств.

"Когда обсуждаются такие вопросы, то естественно заходит речь и о неких кадровых перестановках. Они необходимы. Об этом говорили на заседании и президент, и премьер-министр. Определенные выводы были сделаны, но прерогатива предложения и назначения министров принадлежит премьеру", - говорил представитель парламентского большинства.

Он добавил, что "кадровые перестановки в правительстве будут".

Согласно законодательству Молдавии, в случае отставки премьер-министра в отставку уходит и весь состав правительства, а парламент утверждает новый кабинет министров по предложению президента. Отдельные министры уходят в отставку и назначаются указом президента по предложению премьер-министра.