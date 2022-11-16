Поиск
Реклама20idei.ru
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:29

Министр экономики Молдавии ушел в отставку

На эту должность будет назначен депутат парламента

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Министр экономики Молдавии Серджиу Гайбу заявил о своей отставке, новым министром будет назначен председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Дмитрий Алайба, сообщила премьер-министр страны Наталья Гаврилица.

Премьер также заявила, что в ближайшие дни будет назначен новый министр окружающей среды. Им станет Родика Йорданова, которая в настоящее время является государственным секретарем (замминистра в этом министерстве - ИФ). Должность министра окружающей среды оставалась вакантной с момента отставки прежнего министра три месяца назад.

О предстоящих перестановках в правительстве было известно заранее. Слухи о возможной отставке правительства во главе с Натальей Гаврилицей или о замене некоторых министров появились после того, как в воскресенье вечером президент Молдавии Майя Санду созвала заседание с участием парламентской фракции партии PAS и членов правительства. Участники заседания, которое продолжалось более 4 часов, воздерживаются от подробных комментариев.

Депутат от PAS Раду Мариан в рамках телевизионной передачи на телеканале TVR-Moldova опроверг слухи об отставке правительства, отметив в то же время, что "кадровые перестановки возможны". По его словам, участники заседания отметили, что есть недостатки в работе некоторых министерств и ведомств.

"Когда обсуждаются такие вопросы, то естественно заходит речь и о неких кадровых перестановках. Они необходимы. Об этом говорили на заседании и президент, и премьер-министр. Определенные выводы были сделаны, но прерогатива предложения и назначения министров принадлежит премьеру", - говорил представитель парламентского большинства.

Он добавил, что "кадровые перестановки в правительстве будут".

Согласно законодательству Молдавии, в случае отставки премьер-министра в отставку уходит и весь состав правительства, а парламент утверждает новый кабинет министров по предложению президента. Отдельные министры уходят в отставку и назначаются указом президента по предложению премьер-министра.

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Пандемия коронавируса

Недельные показатели заболеваемости COVID-19 в мире выросли впервые за осень

Глава МИД Венгрии сообщил о возобновлении поставок нефти по "Дружбе"

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

В НАТО заявили о спокойной реакции на инцидент с падением ракеты в Польше

Президент Польши заявил, что у ракеты в Пшеводуве взорвалось топливо, а не боевая часть

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ

Арбитраж решил, что Финляндия была не обязана принимать новый порядок оплаты газа РФ
Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об ударе по системе военного управления Украины и связанным объектам энергетики

Глава МИД Венгрии допустил скорое возобновление прокачки нефти по "Дружбе"

Глава МИД Венгрии допустил скорое возобновление прокачки нефти по "Дружбе"

Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

Ракета SLS с кораблем Orion стартовала к Луне

Турецкие отели на следующее лето поднимут цены на 30-50%

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });